21日（火）各地で11月並みの冷たい空気。伊豆諸島では線状降水帯発生のおそれがあります。

＜21日（火）の天気＞

北日本を中心に冬型の気圧配置になっていて、日本付近には寒気が流れ込んでいます。午後も北海道や東北北部では山沿いを中心に雪が降り、平地でも冷たい雨やみぞれになるところがあるでしょう。一方、本州の南には秋雨前線が停滞し、先島諸島付近に熱帯低気圧が発生しています。南西諸島では激しい雨が降っていて、午後にかけて大雨になる見込みです。また、伊豆諸島南部では夕方から夜遅くにかけて線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降る予想です。大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあり、厳重な警戒が必要です。暗くなってからの避難は危険ですので、明るいうちに安全な場所に留まるようにしてください。

●予想24時間降水量（22日朝まで、多いところ）

伊豆諸島 200ミリ

※線状降水帯が発生した場合は、さらに雨量が増えるおそれがあります。

本州付近は北からの寒気と南の前線の影響で雲が広がり、前線に近い太平洋側沿岸では雨の降っているところがあります。東京都心も夜は雨になるでしょう。冷たい雨で、翌朝にかけて冷え込みが強まる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的に10月下旬〜11月中旬並みで、今シーズン1番の寒さになるところもありそうです。

札幌 11℃（＋1）

仙台 16℃（-5）

新潟 17℃（-2）

東京 17℃（-3）

名古屋 22℃（-4）

大阪 20℃（-4）

鳥取 19℃（-3）

高知 24℃（-3）

福岡 23℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

22日（水）は日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側は引き続きくもりや雨になりそうです。23日（木）と24日（金）は太平洋側も含めて晴れるところが多いでしょう。沖縄は24日（金）頃にかけて大雨が続く見込みです。

■北日本・東日本

北海道では23日（木）にかけて冷たい雨や雪が降るでしょう。関東や東海は22日（水）も雨が降りやすく、東京の最高気温は14℃と師走並みの寒さになりそうです。名古屋も18℃止まりで、ヒンヤリとするでしょう。週の後半は各地で日差しが届き、この時期らしい陽気になりそうです。