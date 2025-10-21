※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

彼氏のたくろうと同棲生活を始めたちはるは、自分の家族の常識とたくろうの常識がかけ離れていることに気づく。しかもどうやらそれは世間の非常識でもあるようで…。両親が同棲する自分たちの家に頻繁に泊まりに来ようとする感覚や、親に習った通りにしてきたゴミ捨ての方法、家族全員で服を着まわしてきたこと…。そんなちはるにとって当たり前だったことが、たくろうを困らせてしまうことにショックを受けるのだった。



■服を着回して遊ぶ家族

■彼はやさしいけど…■なかなかうまくいかない…よみがえる家族との着回しの思い出。家族と服をめぐってふざけて、怒って、でも笑って…。仲の良い家族だからこそ、ここまでになるんだと思いますが…。「次からはよろしくね」「ごめんね」「気にしないで」たくろうの言葉はやさしい。でも彼を驚かせ、困惑させ、嫌な思いをさせているかと思うと苦しい。それと同時に、なぜこんな小さなことをいちいち指摘するんだと思ってしまう部分もあって…。ちょうど友人から連絡があったので、ちはるは同棲開始から起きた出来事を話してみます。すると彼女から、自分が以前から「常識がない」とハッキリ言われて…!?(神谷もち)