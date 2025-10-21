恋愛リアリティー番組「テラスハウス」（フジテレビ系）の出演で注目を集めたモデルの今井華が、ヘアカットしたことを報告した。

２１日までにインスタグラムを更新し「ブリーチリタッチ。カット＆カラーはいつも通りお任せで」とヘアカラーも行い、明るめのブラウンに。「最近美容室で大爆睡かましてしまう」とお疲れのようだ。

サラサラストレートの新ヘアを披露。ピタピタのＴシャツで抜群スタイルも強調した。フォロワーは「おしゃれで全て似合っていて綺麗です」「スタイル良くて顔も可愛くて肌も綺麗で、本当に素敵です。憧れます」「なんでそんなにかわいいんだよおおおお」「いい女すぎる」「めっちゃ好きだわ〜」「服装が」「かっこいい」と絶賛した。

今井は２０１３年に「テラスハウス」出演で注目を集め、同時期に女性ファッション誌「ＪＥＬＬＹ」専属モデルに就任。ギャル語「バイブス」は１３年のギャル流行語大賞１位を獲得し、バラエティー番組に引っ張りだこになった。

その後１９年９月にテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演した際には、テレビの露出を減らした真相を激白。「バイブス」で大ブレイクしたが、バラエティー番組で必要以上に「バイブス」を強要された“バイブス・ハラスメント”で精神的苦痛を味わい、自らの意思で表舞台から離れたことを明かした。その後はプロデュース業などに携わり、現在インスタグラムのプロフィル欄には「料理家」と記している。今年５月放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」で５年ぶりのテレビ出演を果たし「私、今、普通に会社員やってるんですね。食ブランド（の会社）です」と近況を明かした。