国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）が２１日、首相指名選挙前に定例会見を開催。「連立」の概念について、疑問を呈する場面があった。

維新は自民と連立したものの維新に大臣ポストはなく、閣外協力という形で合意している。玉木氏は「連立と報道されてますけど、憲法上は内閣は連帯して国会に責任を負うとなっている。国会に責任を負うのは内閣という合議体。内閣に入らないと厳密な意味での連立政権、憲法上・法律上の連立政権にならない」と疑問を投げかけ、「閣外ということの責任の負い方が、『自民と協力するところは協力する』姿勢の国民民主党とどう違うのか私も分かっていなくて…」と困惑顔を見せた。

さらに「政策合意を結ぶことがコミットメントであるなら、むこうは１２項目、こっちは２項目の差はあるんですが…」としたうえで連立の定義について「学術的にも実体的にも整理があるのかなと思うんですけど」と意見。「リスク負ってでも大臣ポスト取らないと、とか批判されてますが、結局は維新も入ってないですよね」と、閣外協力の維新と高市政権と基本協力姿勢の国民民主との間に、実質相違点がないことに首をかしげた。