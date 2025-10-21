◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦が２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、ブルージェイズが７回にジョージ・スプリンガー外野手の劇的な３ランで逆転し４―３で勝利。対戦成績を４勝３敗として１９９３年以来３度目のリーグ優勝を飾った。

あまりにも劇的なアーチでスタジアムの興奮は冷めやらなかった。１―３と２点ビハインドで迎えた７回１死二、三塁。代わったばかりの右腕バザルドの２球目、内角シンカーをたたいたスプリンガーの打球は左翼席に吸いこまれていった。ヒーローは逆転３ランとなってスタンドに入ったのを見届けると両手を左右に広げて喜びを表していた。まるで１９９３年ワールドシリーズ第６戦でジョー・カーターが２年連続ワールドチャンピオンを決めた逆転サヨナラ３ランを彷彿（ほうふつ）とさせる劇的な一発に数分間場内の熱狂は収まらなかった。

ブルージェイズはこのシリーズ２連敗スタートだったが、３、４戦に勝利。第５戦に敗れ王手をかけられたが、地元に戻った第６戦、第７戦連勝で栄冠をつかんだ。

ワールドシリーズはリーグ優勝決定シリーズ４連勝で進出したドジャースと２４日（日本時間２５日）対戦。トロントのロジャーズセンターでスタートする。

◇トロント・ブルージェイズ １９７７年、モントリオールに次いで２チーム目のカナダのチームとして誕生。１９８５年に初の地区優勝、１９８９年に初の開閉式屋根付きスタジアムのスカイドーム（現ロジャーズセンター）完成後、チームもより強化され１９９２、９３年に２年連続ワールドチャンピオン。今季は前年の最下位から１０年ぶりの地区優勝を飾り、２０２０年代に入り６年間で４度目のポストシーズン進出。３度目のリーグ優勝となった。過去に所属した日本プロ野球出身選手は大家友和、五十嵐亮太、川粼宗則、青木宣親、山口俊、菊池雄星がいる。シュナイダー監督は４年目で４５歳。親会社は通信業のロジャーズ・コミュニケーションズ。