◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦 ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

マリナーズが３勝３敗で迎えた運命のア・リーグ優勝決定シリーズ最終第７戦で逆転負けを喫し、球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）進出はならなかった。２４年ぶり４度目の挑戦でも初のリーグ優勝には届かなかった。

初回にネーラーの右前適時打で先制。直後に追いつかれたが、３回に１番ロドリゲス、５回に２番ローリーと主軸がそろってソロ本塁打を放ち、６回まで３―１と２点をリードしていた。しかし、７回に３番手バザルドがスプリンガーに痛恨の逆転３ランを浴びた。

これまで全３０球団の中で唯一ＷＳに出場したことがなかったマリナーズ。イチローが加入した２００１年には佐々木主浩も守護神として躍動。チームは歴代最多タイの１１６勝を挙げたが、リーグ優勝決定シリーズでヤンキースに１勝４敗で敗れた。同シリーズに駒を進めたのはその時以来２４年ぶり４度目だった。今回は第５戦に勝利して３勝２敗と先に王手をかけたが、連敗で夢は散った。