「娘にも祝って頂き」山川豊、2ショット写真添え67歳の誕生日を報告「お嬢様にお祝いしてもらって嬉しそうな豊さん」「幸せですね〜」
歌手の山川豊が21日、自身のインスタグラムを更新。「皆様お元気でお過ごしでしょうか？先日10月15日で67歳の誕生日を迎えることができました」と報告した。
【写真】「お嬢様にお祝いしてもらって嬉しそうな豊さん」ケーキを囲むお祝い2ショット
「娘にも祝って頂き、ケーキを美味しく頂きました♪ありがとうございました」とうれしそうに明かし、バースデーケーキを前にした2ショット写真をアップ。ハッシュタグには「#木村家」と本名（木村春次）が記されており、自宅での様子をとらえたものと思われる。
コメント欄には「豊さんおめでとうございます」「わぁ、娘さんにも祝ってもらえて、この上ない幸せですね〜」「お嬢様にお祝いしてもらって嬉しそうな豊さん、幸せそうです」「お元気な歌声をこれからも聴かせてください」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
