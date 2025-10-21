有村架純“そっくり”グラドル ちとせよしの、ノーブラ＆水着の写真集カット「たまんねーな」「むちむち、ふわふわ」
有村架純の“そっくりさん”として注目されたグラビアタレントのちとせよしのが、自身のXを更新し、4th写真集が発売されたことを報告した。
【写真】有村架純に激似！ノーブラ、水着…ちとせよしの写真集カット
写真集はベトナムでロケを敢行。自身初めてとなる海外での写真集で、リゾート地にあるヴィラや東南アジア特有の雄大な大自然の中などで撮影した。暖かな南国のそよ風に誘われ身も心も開放的に。下着を脱ぎ捨てて一糸纏わぬ美裸身を披露。包み込むような柔らかな表情から艶感あふれる刺激的な雰囲気までを堪能できる。
無事に発売されXでは「2人きりの穏やかな時間が流れるような雰囲気の写真集になったかなと思います みんなのお気に入りの一冊になれたらいいな」と写真を投稿。ノーブラ姿や水着姿、彼女目線で見つめるカットを見ることができる。
これにファンは「お胸をつぶす白壁になりたい人生だった」「むちむち、ふわふわ 可愛いすぎる」「たまんねーな」「吸い込まれるなぁ！」などと反応している。
ちとせよしのは2000年生まれ、佐賀県出身。地元・佐賀の鉄工所で働いていたが、上京して芸能活動をスタートし、グラドルとして活躍する中、『ものまねグランプリ』に有村架純のそっくりさんとして登場すると大きな話題に。『有吉反省会』にも出演するなど活動の幅を広げている。
