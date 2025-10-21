歌手の松田聖子（63）のインタビューが21日のニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー」（月〜木曜前8・00）で放送された。

1980年にシングル「裸足の季節」でデビューし、今年45周年を迎えた松田。6〜9月には45周年を記念したコンサートツアーを開催した。

武道館公演を訪れたというパーソナリティーの垣花正アナウンサーは興奮げに「もう夢のような時間でした」と感想を伝えた。松田は「私出てきた瞬間にすぐ分かって、“あー！”って思いました」と明かした。

松田は「皆さんがすごい応援してくださるじゃないですか。本当にうれしいんですよね。だから、皆さんに“ほんっとにありがとう！”って気持ちで」とファンへの感謝を語った。垣花アナは松田とファンの関係性について、「本当に最後尾の方も大げさじゃなく気持ちの手を後ろから聖子さんにガーって伸ばしてるんですよね。ステージまでそれが届いているから、聖子さんそれを逃さないんですよ。全員とちゃんとコミュニケーションしてる」と語った。松田は「本当にありがたいと思います」とうなずいた。

垣花アナが「全国ツアー、全国の会場いっぱいにしながら、すごい体力のいることだと思うんですよ。気持ちの面でも」と話すと、松田は「やっぱり健康で皆さんに楽しんでいただきたいと思うのでそこはすごく気をつけています。本当に風邪を引かないようにとか。そういうことはすごく気になって気をつけています」と答えた。その上で、「皆さんが応援してくださると本当にぶわーって力が湧いてくるんです。エネルギーをもらっている。本当にそれはありがたいなと思います」と、ファンから力をもらっていることを弾んだ声で明かした。