◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンク・牧原大成選手がCSファイナルステージ第6戦で躍動。信じて起用を続けた小久保裕紀監督もねぎらいの言葉を送りました。

育成5位でソフトバンクに入団し15年目を迎えた牧原選手は、今季自身初の規定打席に到達。打率でもパ・リーグ最高の記録をマークし、育成出身選手で初となる首位打者を獲得しました。シーズンで“打ちまくっていた”牧原選手でしたが、ポストシーズンではまさかの失速。4試合にスタメン出場するも、いずれも無安打となっていました。

しかし、負けたら終わりの第6戦で先発起用されると、第1打席からヒットを記録。出塁し、先制点に貢献しました。さらに第2打席でも連続ヒットで出塁。続く周東佑京選手は詰まった当たりとなるも、懸命な走塁でセーフをもぎとり、直後の勝ち越しタイムリーに貢献します。この1点のリードを守り切り、ソフトバンクが勝利。牧原選手は得点に貢献する躍動を見せました。

勝利後、監督インタビューに登場した小久保裕紀監督は「1番本人が苦しんでたと思うんですけどね。今年のなんといっても首位打者ですから。しっかり最後は活躍してくれました」とねぎらいのコメント。ベンチの牧原選手は帽子を取り、頭を下げてこれに応え、球場に集まったファンからも温かな拍手が起こりました。