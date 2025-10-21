¡Ö¥ë¡¼¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤ó¡Ä¡×DOGSOÂà¾ìor¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸·èÄêµ¡¤Î¡ÈÆñ¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤¬µÓ¸÷¡ª¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÍÍø¡©¡×¡ÖÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«ÍÍ¡¹
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 1¡¼1 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¡Ê10·î19Æü¡¿¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛDOGSOÂà¾ìor·èÄêµ¡¤Î¡ÖÆñ¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×
¡¡DOGSO¤Ë¤è¤ëÂà¾ì¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë·èÄêµ¡¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡£Æñ¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤¬ÂÐÀï¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡Íø¤¬¤Û¤·¤¤°ìÀï¤Ï¡¢¾ÅÆî¤¬29Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢µþÅÔ¤¬90¡Ü10Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ1-1¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤Î45Ê¬¤À¡£1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÅÆî¤ÎDFÃæÌî¿ºÈ¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÅ¨¿Ø¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤«¤±¤¿»þ¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÎDFÎëÌÚµÁµ¹¤¬¸å¤í¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ç¿³¤¬Â¨ºÂ¤ËÅ«¤ò¿á¤¡¢DOGSO¡Ê·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡Ë¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃæÌî¤ÈÎëÌÚ¤ÎÀÜ¿¨¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÅÆî¤ÎMF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤ËÅÏ¤ê¡¢Áê¼êGK¤È1ÂÐ1¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ÅÆîÂ¦¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÎ®¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¬¼ç¿³¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤â¹³µÄ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¤Î¶¥µ»µ¬Â§¤Ç¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÃíÌÜ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®ÌîÀ¥¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎ®¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖGK¤È1on1¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Î¥ì¥Ã¥É¤È¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä FK¤è¤ê¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤Î²ÄÇ½À¹â¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÍÍø¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É·èÄêµ¡¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤ÉÂà¾ì¡×¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¾ÅÆî¤µ¤ó¤ÎÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ß¤á¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö1-0¤Î¾õ¶·¤Ç¥É¥°¥½¤òÎ®¤·¤Æ2-0¤Ç¿ôÅªÆ±¿ô¤È¥É¥°¥½¼è¤Ã¤ÆÂà¾ì¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÎ®¤·¤Æ¤«¤éÂà¾ì¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÎ®¤·¤ÆÅÀ¤È¤Ã¤ÆÂà¾ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¥ë¡¼¥ëÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤ó¾Ð¡×¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¤â¤·¥·¥å¡¼¥È³°¤·¤Æ¤¿¤é¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÂà¾ì¤·¤Æ¤¿¤Û¤¦¤¬¾ÅÆî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Î¶¥µ»µ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢DOGSOÁêÅö¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÌ¤Ã¤Æ¤ÎÈ½Äê¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¹Ô°Ù¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤ÏÅ«ÄÌ¤ê¤ËDOGSO¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ®¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ùÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡DOGSO¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·èÄêµ¡¤«¡£¼ç¿³¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÆóÂò¤ò½Ö»þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤ê¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï°ìÀÚ¤Îí´í°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë