「セサミストリートマーケット」新作は野球チームの公式グッズ風!?ニットカーデやキャップなど全7型が登場
物販、カフェ、ワークショップを複合した世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、架空の野球チーム“モンスターズ”をテーマにした新コレクションが到着！
【画像】全アイテムのラインナップを見る
日本でも盛り上がりを見せる野球からインスピレーションを受けた、今回の「SESAME STREET Monsters」コレクション。架空の野球チーム“モンスターズ”のオフィシャルグッズというストーリー設定がまずおもしろい。野球を楽しむエルモやクッキーモンスター、オスカーたちの刺しゅうやイラストをあしらった、アパレルやキャップ、タオルなど、スポーツチームのオフィシャルグッズらしさあふれるラインナップだ。
■相良刺しゅうの「S」ロゴがポイント！レトロスポーティーなカーディガン
「ニットカーディガン」(1万3200円)は、レトロでスポーティーな雰囲気が魅力のVネック仕様。胸元にほどこされた「S」ロゴと、バットやグローブ、ボールを持って野球を楽しむエルモたちの刺しゅうが、さりげない存在感を演出してくれる。
ゆったりとしたシルエットと腰までの着丈で、リラックス感のある着こなしが叶う一枚。デニムとスニーカーで週末カジュアルに決めるもよし、プリーツスカートと合わせて甘辛MIXを楽しむもよし。ワードローブに加えるだけで、コーディネートの幅がぐんと広がりそう。
■スウェットライクな“1969”入りジャガードニット
「ニットジャガードプルオーバー」(1万1880円)は、スウェットライクなラフさとニットならではの上品さを兼ね備えたアイテム。トレンド感のあるカレッジロゴに、セサミストリートが誕生した年「1969」、そして文字と同じくらいのサイズのキャラクター刺しゅうを組み合わせた遊び心あふれるデザインが印象的。
ワイドパンツと合わせてリラックスコーデを楽しんだり、タイトスカートでメリハリをつけたりと、気分や場面に応じてさまざまな表情を見せてくれる。
■推しキャラで全身コーデ！キャップ×ソックスのリンクがかわいい
アパレルだけじゃない。小物アイテムも充実のラインナップで、トータルコーディネートが楽しめるのも今回のコレクションの魅力だ。
「ベースボールキャップ」(4950円)は、キャッチーなキャラクター刺しゅうとカラフルなバイカラーが存在感抜群。後ろのアジャスターでサイズ調整可能だから、ユニセックスでの着用もOK。「ラインソックス」(1980円)は、トレンドのカレッジライクなラインデザインにキャラクター刺しゅうがアクセントに。太めのリブと程よい長さで、スニーカーやサンダルと合わせたスタイリングに映える。
さらに「マフラータオル」(2750円)や「スニーカーキーホルダー」(1870円)など、スポーツ観戦やアウトドアシーンでも活躍しそうなアイテムが勢ぞろい。
アイテムはいずれも、エルモ、クッキーモンスター、オスカー、ビッグバードと4種のバリエーションで展開。推しキャラで統一すれば、さりげなくセンスのいいリンクコーデの完成する。
■池袋・豊洲の店舗かオンラインでGETしよう
気になるアイテムは、2025年10月16日より池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、オフィシャルオンラインストアで発売中。
秋冬トレンドど真ん中のスポーツミックス×カレッジスタイルを、セサミストリートの愛らしさでアップデートした今回のコレクション。野球チーム“モンスターズ”の一員になった気分で、にぎやかでエネルギッシュなスポーツの秋を楽しんでみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
【画像】全アイテムのラインナップを見る
日本でも盛り上がりを見せる野球からインスピレーションを受けた、今回の「SESAME STREET Monsters」コレクション。架空の野球チーム“モンスターズ”のオフィシャルグッズというストーリー設定がまずおもしろい。野球を楽しむエルモやクッキーモンスター、オスカーたちの刺しゅうやイラストをあしらった、アパレルやキャップ、タオルなど、スポーツチームのオフィシャルグッズらしさあふれるラインナップだ。
「ニットカーディガン」(1万3200円)は、レトロでスポーティーな雰囲気が魅力のVネック仕様。胸元にほどこされた「S」ロゴと、バットやグローブ、ボールを持って野球を楽しむエルモたちの刺しゅうが、さりげない存在感を演出してくれる。
ゆったりとしたシルエットと腰までの着丈で、リラックス感のある着こなしが叶う一枚。デニムとスニーカーで週末カジュアルに決めるもよし、プリーツスカートと合わせて甘辛MIXを楽しむもよし。ワードローブに加えるだけで、コーディネートの幅がぐんと広がりそう。
■スウェットライクな“1969”入りジャガードニット
「ニットジャガードプルオーバー」(1万1880円)は、スウェットライクなラフさとニットならではの上品さを兼ね備えたアイテム。トレンド感のあるカレッジロゴに、セサミストリートが誕生した年「1969」、そして文字と同じくらいのサイズのキャラクター刺しゅうを組み合わせた遊び心あふれるデザインが印象的。
ワイドパンツと合わせてリラックスコーデを楽しんだり、タイトスカートでメリハリをつけたりと、気分や場面に応じてさまざまな表情を見せてくれる。
■推しキャラで全身コーデ！キャップ×ソックスのリンクがかわいい
アパレルだけじゃない。小物アイテムも充実のラインナップで、トータルコーディネートが楽しめるのも今回のコレクションの魅力だ。
「ベースボールキャップ」(4950円)は、キャッチーなキャラクター刺しゅうとカラフルなバイカラーが存在感抜群。後ろのアジャスターでサイズ調整可能だから、ユニセックスでの着用もOK。「ラインソックス」(1980円)は、トレンドのカレッジライクなラインデザインにキャラクター刺しゅうがアクセントに。太めのリブと程よい長さで、スニーカーやサンダルと合わせたスタイリングに映える。
さらに「マフラータオル」(2750円)や「スニーカーキーホルダー」(1870円)など、スポーツ観戦やアウトドアシーンでも活躍しそうなアイテムが勢ぞろい。
アイテムはいずれも、エルモ、クッキーモンスター、オスカー、ビッグバードと4種のバリエーションで展開。推しキャラで統一すれば、さりげなくセンスのいいリンクコーデの完成する。
■池袋・豊洲の店舗かオンラインでGETしよう
気になるアイテムは、2025年10月16日より池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、オフィシャルオンラインストアで発売中。
秋冬トレンドど真ん中のスポーツミックス×カレッジスタイルを、セサミストリートの愛らしさでアップデートした今回のコレクション。野球チーム“モンスターズ”の一員になった気分で、にぎやかでエネルギッシュなスポーツの秋を楽しんでみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop