【BAD ASS BUDDIES】 10月21日 連載開始

【拡大画像へ】

Cygamesは10月21日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「BAD ASS BUDDIES」の連載を開始する。

「BAD ASS BUDDIES」は、スラムを舞台に“何でも屋”コンビが大暴れするアクションコメディマンガ。最強マッチョ・ドナと、ドナが大好きで破天荒なテオの2人が描かれる。

【BAD ASS BUDDIES】

居場所のないワケあり達が集うスラム・リュンナン。

そんなスラムでの問題事は「何でも屋」の最強マッチョ・ドナと、ドナが大好きで"超"破天荒なテオに全部お任せ！

【担当編集からのおすすめコメント】

筋肉や褐色・体格差などが大好きなすんしろう先生の"癖（ヘキ）"が詰まっており、また先生の美麗な作画が映える渾身の一作です！

口数少なめな褐色マッチョ・ドナと、そんなドナのためならなんでも出来る脳内ピンクで"黙ってれば美少年"テオの二人にピンときた方はもちろん、今後様々な属性のキャラクターが登場する予定ですので、ぜひご一読ください！

【第1話より】

(C) Sunsiro / Cygames, Inc.