“何でも屋”コンビが大暴れ！ アクションコメディ「BAD ASS BUDDIES」がサイコミにて連載開始
【BAD ASS BUDDIES】 10月21日 連載開始
居場所のないワケあり達が集うスラム・リュンナン。 【担当編集からのおすすめコメント】
筋肉や褐色・体格差などが大好きなすんしろう先生の"癖（ヘキ）"が詰まっており、また先生の美麗な作画が映える渾身の一作です！ 【第1話より】
Cygamesは10月21日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「BAD ASS BUDDIES」の連載を開始する。
「BAD ASS BUDDIES」は、スラムを舞台に“何でも屋”コンビが大暴れするアクションコメディマンガ。最強マッチョ・ドナと、ドナが大好きで破天荒なテオの2人が描かれる。
そんなスラムでの問題事は「何でも屋」の最強マッチョ・ドナと、ドナが大好きで"超"破天荒なテオに全部お任せ！
口数少なめな褐色マッチョ・ドナと、そんなドナのためならなんでも出来る脳内ピンクで"黙ってれば美少年"テオの二人にピンときた方はもちろん、今後様々な属性のキャラクターが登場する予定ですので、ぜひご一読ください！
(C) Sunsiro / Cygames, Inc.