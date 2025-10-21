稲垣吾郎が主演を務める舞台、パルコ・プロデュース2026『プレゼント・ラフター』が、2026年2月に東京PARCO劇場、2026年3月に京都・広島・福岡・仙台で上演されることが決定した。

参考：稲垣吾郎が語る、“芸能界”と違う舞台ならではの魅力 「しつこいくらいに追求していける」

本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワードによるラブコメディ。『プレゼント・ラフター』は、1942年の初演以来、繰り返し上演され、2017年には、主演のケヴィン・クラインが3度目のトニー賞を受賞、映画館でも上映された。2019年のマシュー・ウォーチャス演出版は、英国ロイヤル・ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーン上映するプロジェクト『ナショナル・シアター・ライブ』でも取り上げられ、初演から80年以上経った今なお、注目を集め続けている。

舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元を次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こし……。

ギャリー役を稲垣が演じ、ギャリーの妻役を倉科カナが担当。さらに、黒谷友香、桑原裕子、望月歩、金子岳憲、中谷優心、白河れい、浜田信也、広岡由里子らがキャストに名を連ねている。

演出は、稲垣と初タッグとなる小山ゆうなが担当する。

【コメント】●稲垣吾郎（主演）10年ぶりに、新しくなったPARCO劇場に立てること、心待ちにしています。久々に大人のラブコメディを演じることが今から楽しみです。ぜひご期待ください。

●小山ゆうな（演出）昨年ご一緒した「ワタシタチはモノガタリ」のプロデューサーチームお二人から、長年上演を目指してきた稲垣吾郎さん主演の「プレゼント・ラフター」のお話を伺った時にとてもワクワクしました。パルコ劇場で、稲垣吾郎さんをはじめ個性あふれる素敵な俳優さんたちと、信頼するクリエイターチームとともに、創作できることを楽しみにしております。スタッフ・キャスト全員で、多才で、ファッションリーダーで、天才的センスのノエル・カワードから溢れ出たウィットに富んだ作品の魅力を日本のお客様にしっかりお届けできるよう稽古します。

（文＝リアルサウンド編集部）