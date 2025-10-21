『ばけばけ』（NHK総合）第17話が10月21日に放送された。出奔した銀二郎（寛一郎）を探して東京にやってきたトキ（髙石あかり）。部屋から出てきたのは見知らぬ男だった。

参考：『ばけばけ』吉沢亮が“英語だらけ”のセリフ披露？ トキとヘブンをつなぐ架け橋に

明治19年（1886年）の東京の行政区分は東京府東京市でトキが訪れたのは本郷区。現在の文京区に当たる。下宿の部屋にいたのは眉目秀麗な秀才だった。引き戸を開けて吉沢亮が血相を変えて出てきたら、誰もが驚くに違いない。

松江の神童で“大磐石”と級友から呼ばれる錦織友一（吉沢亮）。のちにトキの人生を左右する出会いは、いろいろと説明が必要だ。錦織は、トキが銀二郎の妻であると知りながら、トキを追い返そうとするが、トキの足元を目にして部屋に上がることを許した。足が傷だらけのトキに塗り薬を渡すと、長旅で疲労困憊のトキはその場で寝入ってしまう。

錦織にとって、トキとの初見はインパクト十分だった。戸口で何度も大声で叫び、「取り込み中」と断っても食い下がる。その場で寝てしまい、起こそうとすると怪しい笑みを浮かべて眠り続ける。「アンビリーバボー」とつぶやく錦織の目に、トキは松江の妖怪のように映ったのではないか。

そうかと思うと、トキは突然大声を発する。金縛りが解けると、畳に横になって今度は本格的に眠りに入る。ご丁寧に「すいません」と添えるところにトキの人柄がにじむ。一連の髙石あかりの芝居は、表情と動作の運びが自然かつメリハリが効いており、パントマイムのようなおかしみがあった。それをかたわらで見守り、時折、合いの手を入れる吉沢亮のリアクションを含めて、一つの出会いを印象深いものにしていた。

トキが目覚めたときは夕方で、錦織はいなかった。部屋には帝大生の根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）がいて、将棋を指していた。ここでようやく謎解きパートとなり、これまでの経緯が語られる。錦織は誰で、なぜ銀二郎と同居しているかを、根岸と若宮は端的に説明する。松江出身の彼らは、行き倒れていた銀二郎を助け、それ以来、銀二郎は車夫をしながら居候していた。錦織が取り込み中だったのは、試験前で追い込んでいたからだ。

第4週にして主人公が上京という異例のペースで進む『ばけばけ』。サワ（円井わん）が言うように、トキは松野家を捨て、銀二郎と東京で暮らすのか。銀二郎はまだ帰宅せず、結論は明日以降に持ち越された。（文＝石河コウヘイ）