東京・中野の「ケンコー・トキナー ギャラリー」が展示作品を募集中
ケンコー・トキナーギャラリー
株式会社ケンコー・トキナーは、東京・中野の本社2階に設けた写真ギャラリー「ケンコー・トキナー ギャラリー」において、展示作品の公募を実施している。
同ギャラリーの公募展では、展示期間に応じた締め切りが設定されており、10月末までの応募分は11月に審査を行い、翌年4月から9月にかけて展示。4月末までの応募分は5月に審査を行い、同年10月から翌年3月にかけて展示される。
いずれの場合もグループ展や2人展、3人展に対応。展示期間は、原則として2週間。
作品は、原則として未発表のものに限られ、撮影にはケンコー・トキナー製品を1点以上使用していることが条件となる。対象製品は、レンズ、フィルター、三脚、撮影用品など、同社公式サイトに掲載されている製品群。
出展を希望する場合は、開催期間に応じた締切日までに、出展申込書に記入し、応募提出物（出展作品見本と作品解説）を添えてケンコー・トキナー ギャラリー事務局宛に直接持ち込む。
また、持ち込みの際は、事前に問い合わせフォームから希望日を連絡する必要がある。
審査に通過した場合、ギャラリー利用料は無料。展示作業は指定業者の株式会社フレームマンが担当し、作業費用は5万円（4月現在）。
展示作品のプリントは持ち込みも可能で、フレームマンに依頼する場合は、A3作品30枚で12万円、裏打ち込みの場合は21万円となっている。
展示作の一例（提供：株式会社ケンコー・トキナー）
会場
ケンコー・トキナー ギャラリー
壁面の長さ
約20m
展示可能点数
全紙換算で約22点
展示期間
原則として2週間
開館時間
11時00分～19時00分
休館日
毎週火曜日・GW・夏期休業・年末年始