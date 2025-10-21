ケンコー・トキナーギャラリー

株式会社ケンコー・トキナーは、東京・中野の本社2階に設けた写真ギャラリー「ケンコー・トキナー ギャラリー」において、展示作品の公募を実施している。

同ギャラリーの公募展では、展示期間に応じた締め切りが設定されており、10月末までの応募分は11月に審査を行い、翌年4月から9月にかけて展示。4月末までの応募分は5月に審査を行い、同年10月から翌年3月にかけて展示される。

いずれの場合もグループ展や2人展、3人展に対応。展示期間は、原則として2週間。

作品は、原則として未発表のものに限られ、撮影にはケンコー・トキナー製品を1点以上使用していることが条件となる。対象製品は、レンズ、フィルター、三脚、撮影用品など、同社公式サイトに掲載されている製品群。

出展を希望する場合は、開催期間に応じた締切日までに、出展申込書に記入し、応募提出物（出展作品見本と作品解説）を添えてケンコー・トキナー ギャラリー事務局宛に直接持ち込む。

また、持ち込みの際は、事前に問い合わせフォームから希望日を連絡する必要がある。

審査に通過した場合、ギャラリー利用料は無料。展示作業は指定業者の株式会社フレームマンが担当し、作業費用は5万円（4月現在）。

展示作品のプリントは持ち込みも可能で、フレームマンに依頼する場合は、A3作品30枚で12万円、裏打ち込みの場合は21万円となっている。

展示作の一例（提供：株式会社ケンコー・トキナー）

会場

ケンコー・トキナー ギャラリー

壁面の長さ

約20m



展示可能点数

全紙換算で約22点



展示期間

原則として2週間



開館時間

11時00分～19時00分



休館日

毎週火曜日・GW・夏期休業・年末年始



公募期間と展示対象期間

10月末までの応募分：翌年4月から9月にかけて展示（11月に審査） 4月末までの応募分：同年10月から翌年3月にかけて展示（5月に審査）