2026年2月6日に公開される浜辺美波とSnow Manの目黒蓮のW主演映画『ほどなく、お別れです』の新予告が公開された。

本作は、『神様のカルテ』を輩出した「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、累計発行部数40万部を突破している長月天音の『ほどなく、お別れです』シリーズを映画化する人間ドラマ。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す。

監督を務めるのは、『アオハライド』や『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』、『今夜、世界からこの恋が消えても』などの三木孝浩。脚本は、岡田惠和監修のもと、連続ドラマ『ライオンのおやつ』（NHK BS）などの本田隆朗が務める。さらに、亀田誠治が音楽を担当する。

新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二をSnow Manの目黒がそれぞれ演じるほか、森田望智、光石研、志田未来、渡邊圭祐、野波麻帆、原田泰造、西垣匠、久保史緒里、古川琴音、北村匠海らが集結した。

公開された新予告では「すみません、伝言を預かったのですが……」と、葬祭プランナー・漆原（目黒蓮）の前に就職活動全敗中の美空（浜辺美波）が現れる。故人からのメッセージに「気味悪いですよね」と自嘲する理由。それは、美空には“聞こえるはずのない故人の声”が聴こえるから。そんな不思議な出会いから、漆原は美空を葬祭プランナーとしてスカウトし、2人は“最高のお見送り”を目指す。お腹の子と共に命を落とした妻へ、幼くして病でこの世を去った娘へ、離れた場所で暮らす家族へ。様々な事情を抱え、後悔と無念の気持ちを前に立ち尽くす遺族に、2人がどんな言葉で寄り添い、区切りとなる式をあげるのか。そして、最後に漆原が優しく語り掛ける「ほどなく、お別れです」という言葉に隠された意味とは。（文＝リアルサウンド映画部）