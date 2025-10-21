正午前の名古屋市内では、雲が多く、すっきりしない空模様が続いています。気温は17.5℃、湿度は50％で北よりの涼しい風が吹いています。

きょうは午後も曇り空の続く所が多いでしょう。沿岸部を中心に所々で雨が降り、夜は内陸部でも雨の降る所がある見込みです。洗濯物を干す際は、天気の移り変わりにご注意ください。

最高気温は名古屋や尾鷲で22℃、豊橋や岐阜で21℃、高山で17℃くらいになるでしょう。





高山は観測機器の影響で、前日との気温差が表示されていません。

【あすの天気】

朝は愛知県や三重県を中心に雨が降るでしょう。予想最高気温は名古屋で18℃、高山や津などで17℃と20℃に届かない所が多く、日中も空気がヒンヤリとしそうです。

【週間予報】

あさって木曜日や金曜日は広く晴れますが、週末は曇りや雨ですっきりしない天気が戻るでしょう。この先も平年並みの気温になる日が多く、秋本番の涼しさが続く見込みです。



平野部でも最低気温が15℃未満になり、朝晩は肌寒くなるでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。