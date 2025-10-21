森林の香りに包まれる癒やし時間。ユースキン新ブランド「kinoka」がお疲れ女子にぴったり

こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

オレンジ色の文字で「yuskin」と書かれたパッケージが特徴的なユースキンのハンドクリーム。皆さんも薬局で一度はお見かけしたことがあるはず。

そんなユースキンから2025年9月に新ブランド「kinoka」が誕生。

高保湿なのにベタつかない、木の香りをコンセプトとした肌と心がととのうハンドクリームなんだそう。

今年で創業70周年を迎えるユースキンの新ブランドとは!? 今回は新商品のハンドクリーム「kinoka」をレポートします！

■木の香りで心までととのう。ユースキン新ブランド「kinoka」を使ってみた

木目が目を引くナチュラルなパッケージ、一見ユースキンとは分からない見た目です……!

木の香りをコンセプトにしており、ラインナップは檜（ひのき）、楠（くすのき）、白檀（サンダルウッド）の全3種類。

今回は檜(ひのき)を試してみました。

さらりとしたテクスチャーは、肌馴染みが良くベタつきません。

馴染ませると檜の優しい香りが漂います。自然が豊かな場所で温泉に入っているような気分……！

湯船に浸かっていないのに呼吸が深くできる、癒やしを体感できる香りです。

ちなみに、ユースキンが杏林大学名誉教授・医学博士 古賀良彦先生監修のもと行った検証によると、ヒノキの香りつきのハンドクリームを使うと脳の血液量がUPすることが判明したそうです。

また、ヒノキの香りつきハンドクリームによるハンドケアは認知機能の向上・ストレスの軽減・注意力の持続につながり、仕事中の手軽な気分転換として生産性向上に貢献する可能性があると考えられるそうなんです！

ヒノキの香りがストレスを緩和し、注意力を高め作業効率をUPしてくれるなんて、驚きですよね……！

仕事に行き詰まった時、心を落ち着かせたい時にもぴったりです。

ベタつきも少ないのでパソコン仕事の前にもささっと使えるのも嬉しいポイント◎

いつでもどこでも手軽にハンドケアとリラクゼーションを楽しめるなんて……これは持ち運び必須アイテムになりそうです！

■香りで気分転換。働く女性の“デスクの相棒”にしたいハンドクリーム

いかがでしたか？

ユースキンから登場した、肌と心がととのうハンドクリーム「kinoka 」。

みなさんもぜひ、優しい木の香りで手肌をケアしながら毎日に安らぎタイムをプラスしてみてください。きっと肌も心も穏やかになること、まちがいなしです！

■商品概要

製品名：「kinoka ヒノキ」40g

取扱店：全国のバラエティショップ／shop in、LOFT、ハンズ、PLAZAなど（※一部店舗を除く）、ユースキン公式 SHOP

価格：1,430円

（寺田紗恵）