リプトンがキャンディに!? 春日井製菓、本格的な紅茶の味わいを楽しめるリプトンとのコラボキャンディを発売
春日井製菓は、リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン・サービスが展開するティーブランド「リプトン」が監修したコラボ商品「リプトンレモンティーキャンディ」「リプトンミルクティーキャンディ」を10月20日より全国の一部コンビニエンスストアで発売します。
■紅茶の味わいと香りをぎゅっと閉じ込めた1粒で、手軽にティータイム気分
今回のコラボレーションではリプトンのレモンティー、ミルクティーの味わいをキャンディで再現。紅茶の華やかな香りと味わいを大切にしながら、レモンの爽やかさ、ミルクのコクをそれぞれ引き立たせています。また、リプトンが厳選した紅茶エキスパウダーを配合し、より本格的な紅茶の味わいに。口に入れた瞬間だけでなく、舐め終わりまでずっとティータイム気分を楽しむことができます。
パッケージはリプトンのブランドロゴを活かしながら、レモンティー、ミルクティーをイメージしたイエローとブルーをそれぞれのメインカラーに構成しています。
コンパクトなサイズのキャンディは持ち歩きにも、外出先でちょっと食べたい時にもぴったり。ぜひ秋のお出かけのお供にしてみてはいかがでしょうか。
■商品概要
・リプトンレモンティーキャンディ
・リプトンミルクティーキャンディ
内容量：19g
URL： https://www.kasugai.co.jp/lipton/
（マイナビウーマン編集部）