華やかさも味も主役級。DEAN & DELUCAの“ホリデー2025”が豪華すぎた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

インテリアショップやスイーツ店などには早くもホリデーシーズンのアイテムが並び、すっかりクリスマスを感じる季節になってきました。

そんな中、DEAN & DELUCA「HOLIDAY 2025」限定メニューの先行試食会が行われ、11月7日より発売された 新作クリスマスケーキやホリデーの食卓を彩るメインディッシュがお披露目されました。

今年も“おうちで過ごす特別なひととき”を彩る華やかなメニューが勢ぞろい！ さっそくその様子をお届けします。

■コースは3種類。シーンに合わせて選べるホリデーメニュー

今年は、メインディッシュが単品・セットともに拡充し、ホリデーケーキがよりバラエティ豊かになりました。

セットメニューは、全部で3種類。それぞれのシーンにぴったりなコースが用意されています。

◇1.「パーフェクトホリデー」（4名分 15,120円）



「パーフェクトホリデー」は、家族での団らんや女子会にぴったりなボリューム満点のコース。メインはみんな大好きなローストチキンです。

まず低温で焼いたチキンをその後高温で焼くという、手間がかかった調理方法で作られているとのこと。

もし食べきれなかったら次の日にサンドイッチに挟んだりしても、おいしそう。

◇2.「ロマンティックディナー」（2名分 19,440円）

「ロマンティックディナー」は、カップルで過ごす特別な夜にぴったりなコース。

メインは鹿児島産黒毛和牛のパイ包み焼き 黒トリュフソース。

他には、オマール海老とムール貝のリゾット、自家製サーモンマリネ オレンジラビゴットソース、苺とトマトのカプレーゼ、ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシングなど、こちらも盛りだくさん。

見た目も華やかでホリデー気分を高めてくれること間違いなしです。

◇3.「ポットラックテーブル」（3〜4名分 19,440円）

「ポットラックテーブル」は、友人同士での持ち寄りパーティーにぴったり。

メインはロブスターグラタン。中にはマカロニ、帆立貝なども入っています。

他には、霧降高原牛のタリアータ、つばき鯛のカルパッチョ金柑ソース、苺とトマトのカプレーゼ、ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシングなど、食卓が一気に華やぐメニューが並びます。

全部おいしそうで、どのコースが良いか悩んでしまいそう……！

さっぱりした味わいで箸休めにもぴったりな「ケールとキヌアのサラダ レモンドレッシング」が、どのコースにも共通して入っているのは嬉しいですよね。

■今年の主役は「仔羊ロースのクラウンロースト」

今年のイチオシのメインディッシュは、「仔羊ロースのクラウンロースト」。低温調理でじっくり火を通した後に、300度の高温で表面を香ばしく焼き上げた贅沢な一品です。

トッピングにはカリフラワーをのせ、ヨーグルトソース、ピスタチオとミントのソースで仕上げ。

電子レンジで温めるだけで、自宅で本格的なお料理を食べることができるのも嬉しいポイントです。

■見た目も味もたまらない。華やかなホリデーケーキ

キラキラとしたパティスリーから届くケーキの幅広いラインナップ！

特に私が気になったクリスマスケーキは、「ディーン＆デルーカ クリスマスツリー（4,536円）。

しっとりとしたチョコレートスポンジに、口あたりが滑らかな、チョコムースやベリージャムがたっぷり入った見た目も華やかなケーキです。

一口食べてみると、周りのバタークリームのまろやかなコク深い味わいが口いっぱいに広がります！

ホワイトチョコレートをかけた星形クッキーとカラフルなアラザンは別添えなので、自宅で楽しく飾りつけるのもクリスマス気分が盛り上がりそう。

また、スノーマンとクリスマスツリーのケーキは、小さいサイズも店頭で発売予定とのこと。自宅でのクリスマスが華やかになること間違いなし！

■DEAN & DELUCAのメニューでテーブルを華やかに彩ってみては？

今年のDEAN & DELUCAのホリデーメニューは、「おうち時間をもっと特別にしてくれる」ラインナップばかり。家族や恋人、友人とのクリスマスを、手軽にでも贅沢に楽しみたい人にぴったりです。

みなさんもぜひ、今年のホリデーはDEAN & DELUCAのメニューでテーブルを彩ってみてはいかがですか？

■「DEAN & DELUCA」2025ホリデーメニュー詳細

販売期間：11月1日〜12月25日

予約期間：11月7日〜12月9日

お渡し日：12月20日〜25日※13時以降、各店舗営業時間内

