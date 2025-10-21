上司の口臭がつらすぎる！　自分も相手も傷つけない“スマートな対処法”

今回のお仕事ハックは「口が臭い上司をどうにかしたい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

口が臭い上司をどうにかしたい

上司の口がとにかく臭くて困っています。近くで指導されている時なんてもう息ができません。このままでは業務に支障がでるのでなんとかしたいのですが……。どうしたら改善すると思いますか？（営業職／20代）

臭いの問題、悩ましいですよね。私もにおいに敏感なタイプで、真夏になると自分の汗臭さにイライラしていましたが、エアリズムのブラトップで解決しました！ が、口臭だけはエアリズムでも解決不可能。指摘したら傷つくだろうし、かといってこのまま我慢するのも難しい……。

というわけで、相手を傷つけないよう配慮しつつ、できることを考えてみました！

まずは自衛策から。打ち合わせの際は、デスクの配置や椅子の向きを調節する。斜めに向き合うようにすれば、正面よりは臭いが届きにくくなるはず。

マスクの着用も試してみる。上司と接する時だけ着用すると「えっ」と不審に思われる恐れがあるので、つける時は一日中つけるようにするといいですね。

可能なら打ち合わせをオンライン会議にさせてもらうのも一案。実現できたら、かなりストレスが軽減されそう。

そんな自衛策では解決に至らない場合や、自分以外にも困っている人がいる場合は、第三者に間に入ってもらいましょう。具体的には総務や信頼できる上司などに相談する。そして、個人を特定しない形で注意喚起をしてもらう。

私の友人が務めている会社では、総務からコンスタントに「臭いに気をつけましょう」との注意喚起が出るそうです。社員が千人以上いることもあり、月一くらいの頻度で。「汗を拭きましょう」「香水は人によっては苦手なので気をつけましょう」、さらに「食後は歯磨きをしましょう」などの対策も提示されるそう。

ただ口臭の場合、実は虫歯ができていたり、胃腸に問題があったりする可能性も考えられるんですよね。腸内環境が悪化して悪玉菌が増加すると悪臭成分が発生し、血流に乗って肺に流れ、口臭になって外に出る……という仕組みだそうです。この場合、どれだけ歯磨きをしても口臭が持続してしまうので、人に言われない限り本人は気付かないかも。

そう考えると、ベストなのは歯科も含めた健康診断を実施してもらうことかもしれませんね。医師なら診断の際に「ちょっと気になる臭いがありますね」と本人に指摘できますし。

とはいえ、総務が動いてくれない可能性もあります。そして自衛策も効果なし……という場合は、もう本人に伝えるしかない！ その場合は、伝え方が超重要。相手の臭いを指摘、というより、相手の健康面を心配するというアプローチでいきましょう。

「少し気になる臭いがあるんですが、もしかしたら体調がお悪いんじゃないかと」と。さらに、「実は私の友人がそうだったので、心配になりまして」と加えれば、角が立つことはないんじゃないかと。

もし言われて嫌な気持ちになったとしても、そのあと冷静になった時に「伝えてもらってよかったな」と思ってくれるはず。今後ずっと周りの人から「口臭が……」と思われてしまうのは、本人にとっても良いことではないので。

この件で悩んでいる人はあなた以外にもいるはず。社員のストレスや作業効率にかかわる話なので、解決に向けたチャレンジをすることは、とっても意義があると思いますよ。頑張って！

Point.

・口臭がつらい場合、相手の気持ちに配慮しながら対策を実施するのがおすすめ

・まずは椅子や机の配置調節やマスク着用など、自衛策から始めよう

・総務に相談し、社員全体に向けた口腔ケアの注意喚起や健康診断の実施を頼むのもア

・それでも解決しない、もしくは総務が動いてくれない場合の最終手段は、相手の健康を心配する形で本人に直接伝えよう

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）