お前は何しに学校に来ているんだ!!! 先生大激怒。容姿を気にし過ぎた女子高生の遅刻理由とは……【ないものねだりの女達。 #690】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
◆Check!
＜＜1話からまとめ読みはこちら
＜＜前回のお話しはこちら
＜前回までのおはなし＞
メイク直しに夢中になるあまり、美月は授業に遅刻してしまったようですが……。
アリスや美代もやはり気になっているようですね……。新しい店長がルッキズムについて教えてくれるようです！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
◆Check!
1話からまとめ読みはこちら
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。