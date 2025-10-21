稲垣吾郎が“大人げない喜劇俳優”を演じる傑作ラブコメディ『プレゼント・ラフター』上演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎が主演する舞台『プレゼント・ラフター』の上演が決定した。稲垣吾郎の役どころは、大人げない喜劇俳優・ギャリー。その妻を倉科カナが演じる。

■初演から80年以上経った今なお、注目を集め続ける名作『プレゼント・ラフター』

2026年2月に東京PARCO劇場、2026年3月に京都・広島・福岡・仙台にて上演される、パルコ・プロデュース2026『プレゼント・ラフター』は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワード（1899～1973）による傑作ラブコメディ。

ノエル・カワードはウィットに飛んだ作風で数々のヒット作を生み出した20世紀英国を代表する劇作家。『プレゼント・ラフター』は、1942年の初演以来、繰り返し上演され、2017年には、主演のケヴィン・クラインが3度目のトニー賞を受賞、映画館でも上映された。2019年のマシュー・ウォーチャス演出版は、英国ロイヤル・ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーン上映するプロジェクト『ナショナル・シアター・ライブ』でも取り上げられ、初演から80年以上経った今なお、注目を集め続けている。

■稲垣吾郎が、私生活でも演技をしてしまう主人公ギャリーを熱演

舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元へ次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こし…。

ギャリー役には、知的な存在感を放ちながら、感情の機微を繊細に表現し、コメディからシリアスまで幅広く演じ分ける稲垣吾郎。ギャリーの妻役には、透明感と芯の強さを合わせ待ち、リアルな感情表現が持ち味の俳優、倉科カナ。さらに、黒谷友香、広岡由里子、浜田信也、桑原裕子他、ギャリーを取り巻く個性的な人物を実力派の俳優陣が演じる。

演出は、登場人物の心情を丁寧に描くことで定評のある小山ゆうな。本作で稲垣吾郎と初めてタッグを組む。

軽妙な会話の中に、名声や欲望、孤独や葛藤が描かれた深みある大人のラブコメディ。タイトルの『プレゼント・ラフター』には、シェイクスピア由来の「刹那的な喜び」という意味合いも含まれている。

■稲垣吾郎、演出・小山ゆうな コメント

■舞台情報

PARCO PRODUCE 2026『プレゼント・ラフター』



2026年

東京公演：02/07（土）～02/28（土）PARCO劇場（渋谷PARCO 8F）

京都公演：03/04（水）～03/08（日）京都劇場

広島公演：03/14（土）～03/15（日）JMSアステールプラザ 大ホール

福岡公演：03/20（金・祝）～03/22（日）福岡市民ホール 中ホール

仙台公演：03/28（土）～03/29（日）電力ホール



作 ：ノエル・カワード

翻訳：徐賀世子

演出：小山ゆうな

出演：稲垣吾郎／倉科カナ 黒谷友香 桑原裕子 望月歩 金子岳憲 中谷優心 白河れい／浜田信也 広岡由里子



作品公式サイト

https://stage.parco.jp/program/presentlaughter/