REGZA「65Z570L」が首位に！ 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2025/10/21
「BCNランキング」2025年10月6日〜12日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
2位 REGZA
50Z570L（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
4位 REGZA
55Z570L（TVS REGZA）
5位 BRAVIA
KJ-65X75WL（ソニー）
6位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
7位 REGZA
55E350M（TVS REGZA）
8位 REGZA
43E350M（TVS REGZA）
9位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
10位 BRAVIA
KJ-75X75WL（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
