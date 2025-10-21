BE:FIRST・SOTA、SKY-HI「No Flexin′」特別リミックスでフリースタイルダンス！新企画『HIGHLIGHT』初回に登場
BE:FIRSTのSOTAが、あらたな一発撮り企画『HIGHLIGHT』の記念すべき初回に登場。
『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中のひとりなどその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。
10月21日22時にプレミア公開となる初回は、SKY-HI率いるBMSGに所属するダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTより、ダンスの世界大会で4度優勝した経歴を持ち、BE:FIRSTの振り付けも担うSOTAが登場。
今回は『HIGHLIGHT』用に特別に作成した、SKY-HI「No Flexin’ -HIGHLIGHT Remix-」に合わせてフリースタイルダンス。
圧倒的なスキルを持つ彼が、限られた空間の中でパワフルかつエナジェティックなパフォーマンスを一発撮りで披露。
■SOTA コメント
■リリース情報
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/