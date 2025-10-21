山形県内では、きょうもクマの目撃が相次いで報告されています。

【写真を見る】日常生活に影響...クマ目撃で小学校や中学校が臨時休校 西蔵王公園キャンプ場が利用停止に（山形）

けさは寒河江市と新庄市で目撃されていて、市や警察が注意を呼び掛けています。

きょう午前３時半ごろ、寒河江市西根にある下河原集落センター近くの路上で、クマ１頭が目撃されました。クマは体長およそ１メートルとみられています。

また、きょう午前６時４０分ごろには新庄市十日町の団地近くでもクマが目撃されています。

こうしたクマの出没によって県内各地では日常生活に影響が出ています。

東根市では、きのう午前１１時半ごろ、堂ノ前公園北側の県道やその近くの畑でクマが目撃されたことを受け、きょう、現場近くの東根小学校と東根第一中学校が臨時休校となりました。

山形市では、おととい午後９時ごろ西蔵王公園入口駐車場から西側およそ８００ｍの地点で熊の目撃情報があったことからきのうから当面の間、西蔵王公園キャンプ場の利用を停止しています。

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月１２日時点で１５２２件に上り、統計をはじめた２００３年以降最多の記録を更新し続けています。