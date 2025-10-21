幾田りら『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン 2026」課題曲「Voyage」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、新曲「Voyage」を10月31日に配信リリースすることが決定した。

■高校生に寄り添う気持ちも込められた楽曲

本楽曲は、今回で3年連続開催となる、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン」の課題曲。ひとつの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し、「高校No.1ダンス動画」を決定する企画となっている。

幾田りらが課題曲を書き下ろし、ダンスの振り付けはアバンギャルディのプロデューサーとしても話題の日本を代表する振付師akaneが担当。楽曲では、夢や希望を追い求めるなかでの悩みや葛藤を幾田自身の想いを重ねて書き下ろしており、企画に参加する高校生に寄り添う気持ちも込められた楽曲になっている。

楽曲の印象的なコーラスパートには、幾田も2021年まで所属していたアコースティックセッションユニット・ぷらそにかのメンバーとその卒業生も参加。

リリースに先駆けて公開中のショートバージョンのダンス動画には、『DayDay.』レギュラー出演者で「LOVEダン 2026」応援サポーターの佐藤大樹（FANTASTICS）、許豊凡（INI）、中間淳太（WEST.）、FUMA（&TEAM）も参加するなど、ファン必見の豪華内容となっている。

高校ダンス動画コンテスト「LOVEダン 2026」のエントリーは、2026年1月14日18時締め切りとなるので、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Actor」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Actor」

2025.10.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Voyage」

■関連リンク

『DayDay.』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dayday/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■【画像】幾田りら「Voyage」配信ジャケット

■【画像】「LOVEダン」ロゴ