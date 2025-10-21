株価指数先物【昼】 「サナエノミクス2.0」への期待から一時5万円乗せ 株価指数先物【昼】 「サナエノミクス2.0」への期待から一時5万円乗せ



日経225先物は11時30分時点、前日比690円高の4万9990円（+1.39％）前後で推移。寄り付きは4万9820円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9670円）を上回る形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後に4万9500円まで上げ幅を縮める場面もみられたが、押し目待ち狙いのロングが入り、終盤にかけて5万円の大台に乗せた。



きょう発足する高市新内閣の人事の概要が明らかになってきた。高市政権における「サナエノミクス2.0」への期待が高まっており、午後の首相指名選挙の1回目の投票で新首相に選出されるようだと、さらにロングを誘い込みやすいだろう。



ボリンジャーバンドの+2σ（4万9810円）を上回って推移しており、同バンドが支持線として意識されるようだと、ショートカバーを誘う動きにも向かわせそうだ。5万円乗せで達成感が強まる可能性はあるが、+2σで底堅さがみられると、+3σ（5万1500円）とのレンジに入ろう。ショートからのエントリーは控えて、押し目待ち狙いのロング対応とみておきたい。



NT倍率は先物中心限月で15.24倍に上昇した。ソフトバンクグループ<9984>［東証P］が連日で最高値を更新したほか、アドバンテスト<6857>［東証P］やファーストリテイリング<9983>［東証P］など指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均型を牽引。+2σ（15.29倍）に接近してきたことで、いったんは利益確定に伴うNTロングを解消する動きが入りやすいだろう。



株探ニュース

