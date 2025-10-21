ÂçÀôÍÎ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡ª¡×¡¡¶¦±é¼Ô¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÊ¤¨¤Ë¶ì¾Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬21ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°10¡§25¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¶¦±é¼Ô¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¶²½Ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿ÂçÀôÍÎ
¡¡¤³¤ÎÆüÂçÀô¤Ï¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎPR¤Î¤¿¤áÆ±ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶¦±é¤¹¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢ÂçÀô¤Î°õ¾Ý¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¥È¡¼¥¯ÎÏ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¤·¤ã¤Ù¤ëÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£ËÍ¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÂçÀô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ö¤´¤á¤ó¡ª¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥Þ¥¤¥¯¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÆÏ¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ê¡©¡Ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£
