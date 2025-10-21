　21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比790円高の4万9930円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9929.81円に対しては0.19円高。出来高は2万7313枚となっている。

　TOPIX先物期近は3275ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比1.45ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49930　　　　　+790　　　 27313
日経225mini 　　　　　　 49935　　　　　+800　　　337857
TOPIX先物 　　　　　　　　3275　　　　 +28.5　　　 26529
JPX日経400先物　　　　　 29555　　　　　+290　　　　1978
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+3　　　　1918
東証REIT指数先物　　　　1941.5　　　　　　+3　　　　 199

株探ニュース