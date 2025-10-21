日経225先物：21日正午＝790円高、4万9930円
21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比790円高の4万9930円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9929.81円に対しては0.19円高。出来高は2万7313枚となっている。
TOPIX先物期近は3275ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比1.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49930 +790 27313
日経225mini 49935 +800 337857
TOPIX先物 3275 +28.5 26529
JPX日経400先物 29555 +290 1978
グロース指数先物 726 +3 1918
東証REIT指数先物 1941.5 +3 199
株探ニュース
TOPIX先物期近は3275ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比1.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49930 +790 27313
日経225mini 49935 +800 337857
TOPIX先物 3275 +28.5 26529
JPX日経400先物 29555 +290 1978
グロース指数先物 726 +3 1918
東証REIT指数先物 1941.5 +3 199
株探ニュース