【ハリー・ポッター】スタジオツアー東京、“雪降るホグワーツ”をモチーフにしたフードが11月8日より期間限定で登場
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 −メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（東京都練馬区）で、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が11月8日から2025年1月12日まで開催される。イベントにあわせ、館内のカフェ＆レストランではクリスマス限定メニューが多数登場する。
【画像】「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」スペシャルメニューのすべて
昨年に続き2度目の開催となるイベント。高さ5メートルを超えるクリスマスツリーや色鮮やかなオーナメントが並ぶ大広間には、400本以上のキャンドルが浮かび上がる幻想的な光景が登場。ホグワーツ城の模型も雪化粧をまとい、白銀の「ダイアゴン横丁」とともに、まるで映画の世界に迷い込んだような魔法の世界のホリデーシーズンを体感できる。
■“雪のホグワーツ”をテーマにした限定メニューも登場
人気の「アフタヌーンティー」は、キャンドルが浮かぶ大広間とグリフィンドールの談話室をテーマに、キャンドルが描かれたアイシングクッキーや林檎のコンポートを使ったクリームブリュレ、ラズベリームースのケーキといったスイーツや、赤と緑のクリスマスカラーを取り入れたサンドウィッチやパイなどが並ぶ。
ホグワーツに降る“雪”をモチーフにしたメニューも登場。雪をイメージしたホワイトバンズにたっぷりのフィリングを重ねた「クリスマスバックロットバーガー」。映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』のクリスマス・ダンスパーティ“ユールボール”をイメージしたパンケーキやミルクシェイクは、ホイップクリームやホワイトチョコレートで、雪が降り積もったような美しい仕上がりに。見た目と味わいで、冬の魔法を感じられるメニューとなっている。
また、ダイアゴン横丁の雪景色にちなんだ「ダイアゴン横丁デザートプレート」は、ダイアゴン横丁の賑やかで活気あふれる街並みをカラフルなスイーツで表現し、セット同様、雪に足あとが残された遊びごころのあるデザインになっている。
ツリー型のトッピングにカラフルな飾りをあしらった「クリスマスツリータルト」など、ボリュームたっぷりのトッピングが楽しめるピザや、チキンローストとフライドチキンのセットプレートなど、ホリデー気分を高めるメニューも。
さらに、チケットとアフタヌーンティーがセットになった「アフタヌーンティーパッケージ」も数量限定で販売される（11月5日午前10時発売予定）。「アフタヌーンティー」を事前に予約でき、事前のオンライン購入者特典として、スパークリングワインまたはモクテルを一人につき1杯プレゼント。「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催期間は、クリスマスアフタヌーンティーが提供される。大人1万4400円、中人1万3200円、小人1万1600円（税込）
■バックロットカフェ
★クリスマスアフタヌーンティー ：7500円（税込）
＜上段＞
・大広間のキャンドルクッキー
大広間に浮かぶキャンドル演出をモチーフにしたアイシングクッキー。
・クリスマスツリータルト
ピスタチオ風味のホイップクリームをクリスマスツリーのように絞り、カラーシュガーを散りばめ、トップに星型のチョコレートオーナメントも。
＜中段＞
・アップルコンポートクレームブリュレ
季節のリンゴを使ったクレームブリュレ。リンゴ風味のゼリー、アップルコンポート、ジンジャークランブル、カスタードクリームを重ね、最後にグラニュー糖でキャラメリゼしている。
・あまおうマカロン
あまおうを使った小さなマカロン。全体のテーマにあわせたカラーで、クリスマスの雰囲気を一層盛り上げる。
・ノエルフランボワーズムースケーキ
クリスマスらしいノエルケーキをフランボワーズベースにしてピンクのケーキに仕上げました。トップはチョコレートを使って柊と赤スグリをイメージ。
・チェスクッキー
大広間でハリーとロンがチェスをするシーンをクッキーとチョコレートで表現。チェスの駒はランダムで提供される。
＜下段＞
・クリスマスサンドウィッチセレクション
談話室のソファーの色をイメージした赤色のパンを使ったサンドウィッチセレクション。定番のコロネーションチキンサンドと海老とアボカドのサンドを用意。
・サーモンクリビヤック
クリスマスカラーをイメージしたパイ料理。緑色の部分はほうれん草のフィリング、赤色の部分にはサーモンを使用。
・ローストビーフグリーンコーン
ハーブを練り込んだグリーンコーンに豆乳マヨネーズソースを入れ、ローストビーフを花びらに見えるように盛り付けている。
・クラムチャウダー
寒い冬にぴったりの温かいクラムチャウダー。
※「クリスマスアフタヌーンティー」販売期間中、アンブリッジのアフタヌーンティーは発売休止。
■フードホール
★クリクリスマスバックロットバーガー：2500円（税込）
★ダイアゴン横丁デザートプレート：1800円（税込）
★クリスマスフィーストピザ：2800円（税込）
★クリスマスチキンプレート：1800円（税込）
★ユールボールパンケーキ：1500円（税込）
■フロッグカフェ
★ユールボールミルクシェイク：950円（税込）
★クリスマスツリータルト：750円（税込）
★クリスマス・ウォールナットキャロットケーキ：800円（税込）
■バタービールバー
★クリスマスホットワイン（ノンアルコール）：750円（税込）
