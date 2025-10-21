SEVENTEEN、ワールドツアー日本公演のライブビューイング決定 最大106劇場で計4公演を生中継
13人組グループ・SEVENTEENのワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN JAPAN』が、最大106館の劇場でライブビューイングされることが21日、発表された。
【ライブ写真】新曲も披露！ファン大歓喜のイベントの模様
『SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN JAPAN』は、11月27日、29日、30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、12月4日、6日、7日に京セラドーム大阪、12月11日、12日に東京ドーム、12月20日、21日にみずほPayPayドーム福岡と、4都市10公演で開催を予定している。
ライブビューイングは、11月29日の愛知公演、12月6日の大阪公演、12月12日の東京公演、12月20日の福岡公演の全4回開催する。圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了するSEVENTEENのステージを臨場感あふれる大スクリーンでリアルタイムにて楽しめる。
また、来場者特典としてソロビジュアルチケットホルダー（全9種ランダム）の配布も決定した。
【ライブ写真】新曲も披露！ファン大歓喜のイベントの模様
『SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN JAPAN』は、11月27日、29日、30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、12月4日、6日、7日に京セラドーム大阪、12月11日、12日に東京ドーム、12月20日、21日にみずほPayPayドーム福岡と、4都市10公演で開催を予定している。
ライブビューイングは、11月29日の愛知公演、12月6日の大阪公演、12月12日の東京公演、12月20日の福岡公演の全4回開催する。圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了するSEVENTEENのステージを臨場感あふれる大スクリーンでリアルタイムにて楽しめる。
また、来場者特典としてソロビジュアルチケットホルダー（全9種ランダム）の配布も決定した。