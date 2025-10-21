稲垣吾郎、“名作ラブコメディー”主演「10年ぶりに、新しくなったPARCO劇場に立てること、心待ちにしています」
歌手で俳優の稲垣吾郎が、2026年2月に東京PARCO劇場、3月に京都・広島・福岡・仙台で上演されるパルコ・プロデュース2026『プレゼント・ラフター』に主演することが21日、明らかになった。
【写真】花束片手にクールに決める稲垣吾郎
本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワード(1899年−1973年)による傑作ラブコメディー。ノエルはウィットに飛んだ作風で数々のヒット作を生み出した20世紀英国を代表する劇作家で、『プレゼント・ラフター』は、1942年の初演以来、繰り返し上演され、2017年には主演のケヴィン・クラインが3度目のトニー賞を受賞し、映画館でも上映された。19年のマシュー・ウォーチャス演出版は、英国ロイヤル・ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーン上映するプロジェクト『ナショナル・シアター・ライブ』でも取り上げられ、初演から80年以上経った今なお、注目を集め続けている作品。
舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優・ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元を次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こしていく。
ギャリー役には、知的な存在感を放ちながら、感情の機微を繊細に表現し、コメディーからシリアスまで幅広く演じ分ける稲垣吾郎。ギャリーの妻役には、透明感と芯の強さを合わせ待ち、リアルな感情表現が持ち味の俳優・倉科カナ。さらに、黒谷友香、広岡由里子、浜田信也、桑原裕子ほか、ギャリーを取り巻く個性的な人物を実力派の俳優陣が演じる。演出は、登場人物の心情を丁寧に描くことで定評のある小山ゆうなが、本作で稲垣吾郎と初めてタッグを組む。軽妙な会話の中に、名声や欲望、孤独や葛藤が描かれた深みある大人のラブコメディー。タイトルの『プレゼント・ラフター』には、シェイクスピア由来の「刹那的な喜び」という意味合いも込められている。
■主演・稲垣吾郎コメント
10年ぶりに、新しくなったPARCO劇場に立てること、心待ちにしています。ひさびさに大人のラブコメディーを演じることが今から楽しみです。ぜひご期待ください。
■演出 小山ゆうなコメント
昨年ご一緒した「ワタシタチはモノガタリ」のプロデューサーチームお2人から、長年上演を目指してきた稲垣吾郎さん主演の『プレゼント・ラフター』のお話を伺った時にとてもワクワクしました。パルコ劇場で、稲垣吾郎さんをはじめ個性あふれるすてきな俳優さんたちと、信頼するクリエイターチームとともに、創作できることを楽しみにしております。スタッフ・キャスト全員で、多才で、ファッションリーダーで、天才的センスのノエル・カワードからあふれ出たウィットに富んだ作品の魅力を日本のお客様にしっかりお届けできるよう稽古します。
