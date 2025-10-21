『スクープのたまご』第3話 張り込みデビューで職質!? 隠し撮りは蜜の味
俳優の奥山葵が主演を務める、TBS系 ドラマストリーム『スクープのたまご』（毎週火曜 深0：58※一部地域をのぞく。放送時間変更の場合あり）の第3話が、21日に放送される。
【写真】本編シーンの別カット
あの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった同名小説を実写ドラマ化。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語。ある日、主人公で入社2年目の日向子は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか…。
■第3話のあらすじ
新たなスクープの種を刈り取るべく、週刊千石の専属カメラマン・州崎（永岡佑）とともに初めての張り込みをすることになった日向子（奥山葵）。元戦隊ヒーロー（西川俊介）とインフルエンサー（久留栖るな）のお泊まりデートを隠し撮りするというミッションに、日向子の不安は募るばかり。
張り込みのため、ぎこちないながらも州崎とカップルを装う日向子。初めての経験に空回りを続ける日向子をよそに、州崎はカメラのアングルを調整。ついにターゲットが現れると、州崎は迷うことなく日向子に抱きつきシャッターを切る。一方の日向子は、突然の出来事に訳もわからぬまま硬直してしまうのだった。
そして州崎がその場を離れ、日向子がひとり張り込みをしていると、なんと、ターゲットと接触することになり…！
