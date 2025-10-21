工藤美桜×山中柔太朗『悪いのはあなたです』ED主題歌はSUPER★DRAGON 曲とリンクする30秒予告も公開【コメント全文】
俳優の工藤美桜と5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗がW主演を務める、読売テレビ・ドラマDiVE枠『悪いのはあなたです』（11月3日スタート、毎週月曜 深1：29）のエンディング主題歌が21日、発表された。9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの「Concealer」に決定した。
【画像】毒々しい色使い…「Concealer」ジャケット写真
原作は『文春オンライン』で連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画。怒とうの勢いで“不倫沼”にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚をドラマ化する。工藤は貯金残高8万円の地味な派遣社員・山本莉子、山中は夢を追いかけるバンドマン・椿タクマを演じる。
エンディング主題歌となる「Concealer」は、本作に登場する人物たちの心情を映し出すように書き下ろされた新曲。表には出せない嘘や騙しをテーマにした本楽曲とドラマの世界観が呼応しており、複雑な内面や口にできない真実を音で浮かび上がらせる、中毒性のある楽曲に仕上がっている。
本楽曲は、メンバーであるジャン海渡と松村和哉が作詞・作曲に携わった。ジャン海渡は「騙すという言葉がある以上、騙される側が居ないと成り立たないので寂しい世界だなと思い、その構造の寂しさを、hyperpopの要素とキャッチーなメロディで表現しました」とコメントしている。“言葉にできない本音”を音楽として描くことで、物語の余韻をさらに深く、濃密に残すED主題歌となっている。
また、秘密をテーマにした一曲とリンクする30秒予告も公開された。
■SUPER★DRAGON・ジャン海渡 コメント
日常に潜む“嘘”や“騙し”は、ときに一時の感情や孤独を埋めるために生まれ、それが人の人生を大きく左右することもあります。
本作では、“嘘”の儚（はかな）さや危うさをテーマに、ドラマのストーリーとリンクするよう意識しながら作詞・作曲しました。
コントロールできない感情というのは甘えから生まれる暴論で、自分自身への誓約をどこまで守れるかで“騙す側”では無く“強い人間”で居られるかが決まると思います。
だから騙す側は弱い人間と捉えて今回は歌詞を書きました。
騙すという言葉がある以上、騙される側が居ないと成り立たないので寂しい世界だなと思い、その構造の寂しさを、hyperpopの要素とキャッチーなメロディで表現しました。
ぜひドラマと一緒にこの楽曲も楽しんで頂けたらうれしいです。
