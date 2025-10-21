BE:FIRST・SOTA、『THE FIRST TAKE』新企画『HIGHLIGHT』初回に登場「楽しみにしててください！」
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのSOTAが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新たな一発撮り企画『HIGHLIGHT』の初回に出演することが21日、発表された。
【写真】BE:FIRST、MAZZELら…BMSGオールキャスト
『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画となる。
きょう21日午後10時にプレミア公開となる初回は、SKY-HI率いるBMSGに所属するダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTより、ダンスの世界大会で4度優勝した経歴を持ち、BE:FIRSTの振り付けも担うSOTAが登場。『HIGHLIGHT』のために特別に作成した、SKY-HI「No Flexin’ -HIGHLIGHT Remix-」に合わせてフリースタイルでダンスを披露する。圧倒的なスキルを持つSOTAが限られた空間の中でパワフルかつエナジェティックなパフォーマンスを一発撮りで届ける。
SOTAは「『HIGHLIGHT』の第1回目に出演させていただけるということで飽きさせないよう意識しながらフリースタイルで踊りました！見てくださる方々に『僕がどう音楽を受け取って表現しているのか』が伝わったら、うれしいなと思います。楽しみにしててください！」とコメントを寄せた。
【写真】BE:FIRST、MAZZELら…BMSGオールキャスト
『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏などさまざまなジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画となる。
SOTAは「『HIGHLIGHT』の第1回目に出演させていただけるということで飽きさせないよう意識しながらフリースタイルで踊りました！見てくださる方々に『僕がどう音楽を受け取って表現しているのか』が伝わったら、うれしいなと思います。楽しみにしててください！」とコメントを寄せた。