¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù1000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ìý³¨¢ª¡ÈÄ¶ÀäÃÍ¡É¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤Ø
¡¡¤¤ç¤¦21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§54¡Ë¤Ë¡¢1000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ÈÆ£ÅÄ»Ì¼£¡É¤ÎÌý³¨¤Ë¡ÈÄ¶ÀäÃÍ¡É¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬1000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ìý³¨¡ª¥Ï¥¬¥2Ëç¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤¤¡ÉÆ£ÅÄ»Ì¼£¡É¤ÎºîÉÊ
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¿ôËüÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¹üÆ¡¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë°ÍÍê¿Í¡£¤ªÊõ¤Ï¡¢¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Ë´Ý¥á¥¬¥Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢²è²È¡¦Æ£ÅÄ»Ì¼£¤ÎÌý³¨¡£15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÃÏ¸µ¤Î²èÏ¤Ç¡¢1000Ëü±ß¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¬¥2Ëç¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î³¨¤À¤¬¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯Ï·¿Í¤¬åÌÌ©¤ËÉÁ¤¤³¤ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·²ÈÂ²¤ÏÃ¯¤â¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÊª¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡Ûº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Ê¡ß·Ï¯¡¢¿û°æÍ§¹á
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¾¾µïÂç¸ç¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò
¡Ú½ÐÄ¥´ÕÄê¡Û½ÐÄ¥´ÕÄê¡¡IN¡¡½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô
¡Ú½ÐÄ¥¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ
¡Ú½ÐÄ¥¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÛËÌÀîºÌ
¡Ú¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡Û¶ä²ÏËü¾æ¡¢ÉÚ±Ê¤ß¡¼¤Ê
¡Ú´ÕÄê»Î·³ÃÄ¡Û
ÃæÅçÀ¿Ç·½õ¡Ê¸ÅÈþ½Ñ´ÕÄê²È¡Ë
ËÌ¸¶¾Èµ×¡Ê¡Ö¥Ö¥ê¥¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÇîÊª´Û¡×´ÛÄ¹¡Ë
°Â²ÏÆââÃÈþ¡Ê¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ä¤¹¤³¤¦¤Á¡×Å¹¼ç¡Ë
»³Â¼¹À°ì¡Ê¡Ö±ÊÁ±Æ²²èÏ¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ÎÓÄ¾µ±¡Ê¡ÖÆüËÜ¿Í·ÁÊ¸²½¸¦µæ½ê¡×½êÄ¹¡Ë
Ã«°ì¾°¡Ê¡ÖÎÓ¸¶Èþ½Ñ´Û¡×´ÛÄ¹¡Ë
Àî¾å¿Â°ì¡Ê´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±àÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¿¹Í³Èþ¡ÊÆ«¼§¸¦µæ²È¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬1000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ìý³¨¡ª¥Ï¥¬¥2Ëç¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤¤¡ÉÆ£ÅÄ»Ì¼£¡É¤ÎºîÉÊ
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¿ôËüÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¹üÆ¡¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë°ÍÍê¿Í¡£¤ªÊõ¤Ï¡¢¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Ë´Ý¥á¥¬¥Í¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢²è²È¡¦Æ£ÅÄ»Ì¼£¤ÎÌý³¨¡£15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÃÏ¸µ¤Î²èÏ¤Ç¡¢1000Ëü±ß¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£À¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡Ûº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Ê¡ß·Ï¯¡¢¿û°æÍ§¹á
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¾¾µïÂç¸ç¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò
¡Ú½ÐÄ¥´ÕÄê¡Û½ÐÄ¥´ÕÄê¡¡IN¡¡½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô
¡Ú½ÐÄ¥¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ
¡Ú½ÐÄ¥¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÛËÌÀîºÌ
¡Ú¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡Û¶ä²ÏËü¾æ¡¢ÉÚ±Ê¤ß¡¼¤Ê
¡Ú´ÕÄê»Î·³ÃÄ¡Û
ÃæÅçÀ¿Ç·½õ¡Ê¸ÅÈþ½Ñ´ÕÄê²È¡Ë
ËÌ¸¶¾Èµ×¡Ê¡Ö¥Ö¥ê¥¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÇîÊª´Û¡×´ÛÄ¹¡Ë
°Â²ÏÆââÃÈþ¡Ê¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ä¤¹¤³¤¦¤Á¡×Å¹¼ç¡Ë
»³Â¼¹À°ì¡Ê¡Ö±ÊÁ±Æ²²èÏ¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ÎÓÄ¾µ±¡Ê¡ÖÆüËÜ¿Í·ÁÊ¸²½¸¦µæ½ê¡×½êÄ¹¡Ë
Ã«°ì¾°¡Ê¡ÖÎÓ¸¶Èþ½Ñ´Û¡×´ÛÄ¹¡Ë
Àî¾å¿Â°ì¡Ê´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±àÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë
¿¹Í³Èþ¡ÊÆ«¼§¸¦µæ²È¡Ë