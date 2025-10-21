幾田りら、米女性ファッション誌で“Z世代を代表する40人”に選出
YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガー・ソングライターの幾田りらが、アメリカの女性ファッション誌『Cosmopolitan』による特集「Gen Z Stars Shaping and Driving Culture」にて、“Z世代のスター40選”のひとりとして選出され、インタビューが掲載された。同特集では、カルチャーを創造し牽引するZ世代の象徴的存在として幾田の名前が紹介されている。
【画像】幾田りらのWeverse公式コミュニティ「Lilas」告知画像
掲載ページでは、アーティストとしての日々の活動を通じて感じていることなどが語られており、国内外での注目度の高さを改めて示す内容となっている。
幾田は31日、新曲「Voyage」を配信リリースすることを発表。同曲は日本テレビ『DayDay.』と連動した高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン 2026』の課題曲として書き下ろされたもの。振り付けはakaneが担当し、幾田がかつて所属していたアコースティック・ユニット・ぷらそにかのメンバーおよび卒業生もコーラスとして参加している。
「夢や希望を追い求める中での悩みや葛藤を、自分自身の想いと重ねて書き下ろした」という幾田のコメントからも、青春の瞬間に寄り添った一曲であることがうかがえる。
なお、『LOVEダン 2026』のエントリーは2026年1月14日午後6時まで。公式YouTubeでは、佐藤大樹（FANTASTICS）、許豊凡（INI）、中間淳太（WEST.）、FUMA（&TEAM）らが出演する「Voyage」の見本ダンス動画も公開されている。
