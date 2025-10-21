俳優の渡辺謙（66）が21日、東京・銀座のブルネロ クチネリ銀座店でリニューアルオープニングセレモニーに出席した。

普段から同ブランドを愛用しているという。創業者のブルネロ・クチネリ氏は渡辺が出演する映画「ラスト サムライ」の大ファンで、以前から親交がある。「彼の持っているフィロソフィーのようなものが、僕らの今大事にしなければならないものと非常に近い。お人柄も含めて、体の中に取り込んでいる」とブランドの魅力を語った。

イベントに合わせて来日したブルネロ氏はスピーチでヒートアップ。渡辺は「初めて会った時も、500人規模のディナーパーティーで、彼は2時間くらいずっとしゃべっていたんです。その時も（今日の）通訳の彼はずっと通訳をしていたんです。それくらい情熱的」と秘話を明かし、笑いを誘った。

イベントには同じく「ラスト サムライ」に出演していた女優の小雪（48）も登場した。「旦那の（松山）ケンイチの方にはよく会うんだけれどね」と久しぶりの対面を喜んだ。

この日66歳の誕生日を迎え、サプライズでバースデーケーキも贈呈された。「そんなに大志を抱いているわけでもないのですが、健康でみんな笑顔1年を過ごせる。そんな1年にできればと思います」と新たな抱負を口にした。