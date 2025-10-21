2年連続9度目のワールドチャンピオンを目指すドジャースの対戦相手が決まった。ア・リーグの優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦が20日（日本時間21日）に行われ、ブルージェイズがマリナーズを下して対戦成績を4勝3敗とし、32年ぶり3度目のワールドシリーズ（WS）進出を決定。WSは24日（同25日）、ブルージェイズの本拠地・トロントで開幕する。

今季、ドジャースはブルージェイズと8月8日（同9日）から本拠・ドジャースタジアムで3連戦を行い、2勝1敗。初戦に先発・カーショーがシャーザーとの“レジェンド対決”に投げ勝ち、6回1失点の好投でチームに流れを導いた。2戦目はスネルはじめ投手陣を打線が大量9得点で援護し連勝。3戦目はグラスノーが5回2/3を2失点と力投したが、終盤にリリーフ陣が逆転を許し敗れた。スイープこそならなかったが、対戦打率・268、防御率2.33と大きく相手を上回った。

日本選手は大谷翔平投手が全3試合に「1番・DH」で出場。2、3戦目で本塁打を放つなど、13打数7安打の打率・538、2打点2本塁打を記録した。大谷の投手としての登板はなく、山本由伸投手、佐々木朗希投手も登板がなかった。

リーグ優勝決定シリーズが7戦4勝制となった1985年以降、同シリーズでスイープを達成したのは10球団。そのうちWS制覇まで至ったのは95年のブレーブス、2019年のナショナルズ、22年のアストロズと3球団。データ的にはドジャースの連覇確率は30％となる。

さらに大リーグ公式サイト「MLB.com」サラ・ラングス記者によると85年以降、今回同様にリーグ優勝決定シリーズで片方のリーグは全勝突破、もう片方のリーグが最終の第7戦までもつれたケースは過去4度。88年、2006年、07年、12年といずれも7試合までもつれ込んだリーグ優勝決定シリーズを制したチームがWSでも優勝しているという。

ドジャースにとっては、データ的には逆風が吹くWSとなるが“企画外”の活躍で数々の伝説を作り上げてきた大谷がいる。ドジャースにとって「チャレンジ」のWSが幕を開ける。