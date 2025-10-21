◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―3 マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

ブルージェイズが32年ぶり3度目となるワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦でマリナーズに4―3で逆転勝ちし、4勝3敗で突破。2連覇を飾った1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ覇者ドジャースと対戦するWSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕する。

鮮やかな逆転劇に本拠ロジャースセンターの地元ファンが熱狂した。1―3で迎えた7回、マリナーズ2番手ウーから先頭の7番バージャーが四球、8番カイナーファレファが中前打。犠打で送った1死二、三塁から、1番スプリンガーが相手3番手バザルドのシンカーをとらえて左越えに逆転3ランを叩き込んだ。

スプリンガーは17日（日本時間18日）の第5戦で右膝に死球を受けて交代。打撲と診断されて出場を続けたが、この日も膝を気にするしぐさを見せていた。ポストシーズン通算23本目の本塁打はシュワバー（フィリーズ）に並ぶ歴代3位となった。

ブルージェイズはベテラン右腕の先発ビーバーが初回、マ軍3番ネーラーの適時打で失点。続くポランコの二塁ベース左へのゴロは、捕球した三塁手のクレメントがベースを踏んでからの一塁送球を走者のネーラーにぶつけたが、ネーラーが飛び上がって送球に当たったとして併殺となった。

打線はその裏に5番バーショの中前適時打で追いついたものの、ビーバーは3回、1番ロドリゲスに左越えソロを浴びて勝ち越された。5回には2番手バーランドが今季60本塁打の2番ローリーに右越えソロを被弾して1―3。打線も2〜6回は無得点に抑えられていたが、7回からは第1、5戦で先発したガウスマンが4番手として救援登板し、無失点に抑えて逆転劇へつなげた。