¡¡¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤âÁ¢¤à¤Ò¤È¸À¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬10·î18Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¥«¥Õ¥§¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤àÆâÍÆ¡£ÈÖÁÈ»ØÄêÂè3¥ì¡¼¥¹»þ¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤«¤é¤Î¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤ÎÌÏÍÍ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¤Î2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡¦ÏÂÅÄ²íÀ®¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê¥³¡¼¥¹¼è¤ê¡Ë¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²òÀâ¤ÎBOATBoyÊÔ½¸Ä¹¡¦¹õ¿ÜÅÄ¼é¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤¦¤¾¡ÊÆâÂ¦¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ë¤½¤ì¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¡£Æ£¿¹¤â¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÀèÇÚ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¥°¥¤¥°¥¤¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ã¼ê¤Ç¥°¥¤¥Ã¤ÈÍè¤ë¤È¡Ø¤Ê¤ó¤À¡©¤ªÁ°¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼ã¼ê¤Ï³°¤«¤é¡ÊÆâÂ¦¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹õ¿ÜÅÄ¤¬¡Ö¼ã¼ê¤Ç¤âÆ°¤¯»þ¤ÏÆ°¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉÕ¸À¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¶¦±é¤Î2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶·ò²ð¤¬¡ÖÆ£¿¹¤µ¤ó¤È¤«¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÏÂÅÄ¤â¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èð÷¤¯¤È¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Û¥ó¥È¡¢Çä¤ì¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¸À¤¤¤Æ¤§¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÓ¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÄã¤Î·Ý¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ºÇÄãºÇ°¤Î·Ý¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
