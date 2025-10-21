【SVリーグ】東レアローズ滋賀 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月18日・女子第2節）

【映像】女子選手、驚きの衝撃リアクション

耐えに耐え、厳しいラリーを制して獲得したポイントに女子バレー選手が“ガッツポーズの域を超えた“衝撃のリアクションを披露。まさかの展開が目を引く一コマがあった。

10月18日に行われた大同生命SVリーグの女子第2節で、東レアローズ滋賀はヴィクトリーナ姫路と対戦。第3セット、姫路が24―25とセットポイントの場面。1点を死守したい滋賀が決死の守備を披露した。

互いにラリーが続いた中で、東レ滋賀の花岡千聡がコートに飛び込みながらのスーパーレシーブ2本で繋ぐと、最後は野嶋華鈴がスペースに落とすスパイクでポイントを獲得。姫路のセットポイントで驚異的な粘りを見せた。

1つのミスも許されない場面での好守からの得点に、東レ滋賀の選手たちは各々がガッツポーズを披露。その中でも目を引いたのが、リベロ・松岡芽生のリアクションだ。

得点が決まったとわかると、右手を握りしめるようにコートに転がり、最後は大の字で天井を見上げて喜びを爆発させていた。言うなれば「ローリングガッツポーズ」とも言えるような歓喜を見せた松岡は、今年1月に行われたSVリーグオールスター戦にて、会場のトラブルで試合が止まった際に観客を盛り上げるダンスを披露するなど、明るいキャラクターとしても知られている選手だ。チームの窮地で躍動して盛り上げる姿は、まさに彼女らしい一面だったと言える。

しかし、この場面で粘りを見せた東レ滋賀だったが、第3セットを31―33で落とした。続く第4セットも姫路に奪われ、セットカウント1―3で敗戦を喫している。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）