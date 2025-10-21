大谷翔平ドジャースの対戦相手はブルージェイズに決定！ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦でマリナーズ下す　日本時間25日トロントでワールドシリーズ初戦

◆ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 トロント・ブルージェイズ4−3シアトル・マリナーズ 20日（日本時間21日午前9時10分試合開始、ロジャースセンター）

ブルージェイズとマリナーズが争うメジャーリーグ（MLB）、ア・リーグ優勝決定シリーズは20日（日本時間21日）、ブルージェイズの本拠地で最終第7戦が行われ、4−3で勝ったブルージェイズが4勝3敗でリーグ制覇。連覇を果たした1993年以来、32年ぶりとなるワールドシリーズ進出を果たした。

3勝3敗で最終第7戦までもつれたア・リーグ優勝決定シリーズ。マリナーズが今季60本塁打を放ったローリーのポストシーズン5号ホームランなどで得点を重ね3−1とリードしたが、7回裏にブルージェイズがスプリンガーのスリーランホームランで逆転。4−3で勝利し、ワールドシリーズ進出を決めた。

ブルージェイズは主砲ゲレーロJr.がポストシーズン打率4割超え、6本の本塁打を放つなど絶好調。

ドジャースは17日（日本時間18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、投打二刀流の大谷翔平選手（31）が投げては7回途中無失点、打っては3本塁打でシリーズMVPに選出される歴史的活躍。5−1でブルワーズ相手に4連勝を飾り、一足先に2年連続のリーグ制覇＆ワールドシリーズ出場を決めていた。

ワールドシリーズは24日（日本時間25日）、レギュラーシーズンの勝率で上回るブルージェイズの本拠地で第1戦が争われる。