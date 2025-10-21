ホワイトハウスに「ボールルーム（宴会場）」を建設するための工事が始まった/Kevin Dietsch/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領がホワイトハウスのイースト・ウィング（東棟）を取り壊し、９万平方フィート（約８４００平方メートル）の「ボールルーム（宴会場）」を建設する計画に着手した。解体作業が２０日に始まった。工事費は２億ドル（約３００億円）。

現場では掘削機がイースト・ウィングの一部を取り壊しており、屋根がはがれ、内部が壊されていく様子が確認された。

ホワイトハウスは先に完成予想図を公開していた。ボールルームは、これまで歴代の大統領夫人の執務室が置かれてきた東棟部分に建設される。建設費用は、トランプ氏や民間からの寄付によってまかなわれる予定。

今回の計画は、トランプ氏が１５年来抱いてきたホワイトハウスの敷地内にイベントスペースを建設するという構想を実現させるもの。トランプ氏はこれまでにも、巨大な旗ざおの設置やローズガーデンの舗装、大統領執務室の金色の装飾など、ホワイトハウスを自分好みに改装してきた。

トランプ氏は同日夜、自身のＳＮＳに「ホワイトハウス敷地内で新しい大きく美しいボールルームの建設工事が始まったことを発表する」と投稿した。「ホワイトハウス本体とは完全に独立したイースト・ウィングはこの過程の一環として全面的に近代化され、完成後はこれまで以上に美しくなるだろう！」

ホワイトハウスが提供した完成予想図では、金とクリスタルのシャンデリアや金色のコリント式の柱、金の装飾を施した格天井、金色のフロアランプ、市松模様の大理石床を備えた広大な空間が示されている。３面のアーチ型の窓からは南側の敷地を見渡せる。

ホワイトハウスによると、新しいボールルームは大統領官邸の新古典主義建築の「様式と建築的遺産」を踏まえたデザインで、収容人数は６５０人。これはホワイトハウス最大のイベントスペースであるイーストルームの３倍以上となる。