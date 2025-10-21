ガンバレルーヤ、ココナッツブラ着用の圧巻ダンスショット公開「元気もらえる」「飾っておきたい可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・ガンバレルーヤの公式Instagramが10月20日に更新され、よしことまひるがハワイで着用した民族衣装姿が公開された。
【写真】ガンバレルーヤ「元気もらえる」ハワイでの大胆衣装姿
10月19日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）でハワイを訪れ、ポリネシアンダンスの習得に挑戦したガンバレルーヤの2人。「ハワイの皆さんがとても素敵な人柄で、愛のパワーに溢れていて、土地も気候も最高で、ハワイが大好きになりました ポリネシアンダンス、可憐で迫力があって素敵だったなぁ」と記されており、同地での多数のショットがアップされた。
上半身にココナッツシェルのブラだけを身に着け、民族衣装の飾りをつけた2人がお腹を出して踊る姿や、可愛らしいカラフルなハワイアンの頭飾りやレイを身に着け、ヤシの腰蓑で踊る姿などが投稿されている。
この投稿には「放送見ました、頑張ってたね」「ハワイアン姿似合いすぎる」「ココナツブラのガンバレルーヤ、飾っておきたい可愛さ」「ハワイにぴったりの笑顔」「元気もらえる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ガンバレルーヤ、ハワイでの大胆衣装公開
◆ガンバレルーヤの投稿に反響
