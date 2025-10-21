スタジオツアー東京、クリスマス企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」限定メニュー公開
【女子旅プレス＝2025/10/21】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、昨年日本初開催し、好評を博したクリスマスシーズン特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を、2025年11月8日（土）から2026年1月12日（月・祝）まで開催。同日発売の“雪降るホグワーツ”がモチーフのスペシャルメニューが公開された。
特別企画開始日より、ホリデーシーズンだけのスペシャルメニューが館内飲食施設に多数登場。
まずバックロットカフェの人気メニュー・アフタヌーンティーは、この期間限定でクリスマス仕様にドレスアップ。
キャンドルが浮遊する大広間とグリフィンドールの談話室をテーマに、キャンドルが描かれたアイシングクッキーや林檎のコンポートを使ったクリームブリュレ、ラズベリームースのケーキといったスイーツや、赤と緑のクリスマスカラーを取り入れたサンドウィッチやパイなどが並ぶ。全体の色合いは、談話室のタペストリーや家具の色味を参考に、温かみのあるトーンで表現した。
ホグワーツに降る“雪”をモチーフにしたメニューも続々とお目見え。
フードホールでは、雪をイメージしたホワイトバンズにたっぷりのフィリングを重ねた「クリスマスバックロットバーガー」が登場。付け合わせのチップスにはトリュフパウダーをふりかけ、好みでトリュフマヨネーズソースをつけて味わえる、クリスマスシーズン限定の一品だ。
映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場するクリスマス・ダンスパーティ（＝ユールボール）をモチーフにした「ユールボールパンケーキ」、フロッグカフェには「ユールボールミルクシェイク」も登場。いずれもホイップクリームやホワイトチョコレートで、雪が降り積もったような美しい仕上がりに。
今回の特別企画で、ダイアゴン横丁のセットが雪化粧に包まれることにちなみ、キュートな「ダイアゴン横丁デザートプレート」も登場。ダイアゴン横丁の賑やかで活気あふれる街並みをカラフルなスイーツで表現し、セット同様、雪に足あとが残された遊びごころのあるデザインになっている。
さらには、ツリー型のトッピングにカラフルな飾りをあしらった「クリスマスツリータルト」、ボリュームたっぷりのトッピングが楽しめるピザや、チキンローストとフライドチキンのセットプレートなど、クリスマスのご馳走にぴったりなフードを味わえる。
また、今回の特別企画の開催にあわせて、アフタヌーンティーと入場チケットがセットになったアフタヌーンティーパッケージの販売も決定。
数量限定の「アフタヌーンティー」を事前に予約でき、ツアーをゆったり巡りながら、ティータイムを楽しめる。（※ツアークローズの3時間前までにバックロットカフェでアフタヌーンティーの利用が必要）
事前のオンライン購入者特典として、スパークリングワインまたはモクテルを1人につき1杯プレゼント。特別企画開催期間は、クリスマスアフタヌーンティーを提供する。
「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーがホグワーツで体験したクリスマスをテーマとした特別企画。華やかに装飾された大広間や、雪に覆われたホグワーツ城の模型など、クリスマスのぬくもりに満ちた演出でロンドン、東京のスタジオツアーで高い人気を誇る。
ホグワーツの象徴ともいえる大広間には、煌めくオーナメントで装飾された高さ5mを超えるツリーに加え、テーブルにはクリスマスのご馳走やプレゼントが並ぶ。さらに今年は、映画「ハリー・ポッター」シリーズにたびたび登場したあの印象的な光景を再現。大広間いっぱいに400本を超えるキャンドルが宙に浮かび、ハリーが初めて大広間に足を踏み入れた瞬間のような、驚きと感動のシーンを体験することができる。（女子旅プレス／modelpress編集部
期間：2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）
実施内容：
「大広間」、「ホグワーツ城の模型」「ダイアゴン横丁」「グリフィンドールの談話室」他
クリスマス・ライトアップ（屋外エクステリア、館内ロビー）
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
