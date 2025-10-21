《40・50代のイメチェン》「ずっと同じ髪型」は卒業！ マネしやすい♡【褒められヘア】

なんとなく“いつも同じ髪型”に落ち着きがちなミドル世代は、ヘアスタイルをアップデートすることで新しいで自分に出会えるかも。今回は、40・50代の女性に向けた「褒められヘア」をご紹介します。マネしやすく日常にも馴染むヘアスタイルをピックアップするので、ぜひ参考にしてみてください。「その髪型いいね！」と、周りから褒められるようなイメチェンを目指してみませんか。

やさしい雰囲気の切りっぱなしボブ

やわらかな毛流れによってニュアンス感が演出されたボブスタイル。毛先をシャープに切り揃えたボブでも、やさしい雰囲気に仕上がっています。透明感のあるカラーを合わせることで、若々しく軽やかな印象を演出できそう。髪形でさりげなくおしゃれ感をプラスしたいという人にもおすすめです。

立体感が華やかなミディアムウルフ

こちらは、レイヤーカットをたっぷり入れて動きを演出したミディアムウルフ。もともとのクセを活かしても良し、軽く巻いても良し。ナチュラルな立体感を演出してくれそうなヘアスタイルです。レイヤーカットによって長さを変えずにイメージチェンジできるので、バッサリ短くしたくない人にも◎ スタイリング次第でカジュアルにもエレガントにも仕上がりそうです。

軽やかで抜け感のあるレイヤーボブ

ヘアスタイリストの@moto.nali.uwさんが、「後ろにもレイヤーを入れたレイヤーボブ」と紹介しているヘアスタイル。トップのボリューム感と首元のくびれによってメリハリが演出され、頭の形をきれいに見せてくれそうです。おしゃれな抜け感を演出しながら、若々しい印象を与えられそう。

まとまりやすく上品なプチウルフ

程よく重さを残した上品なプチウルフもおすすめ。広がりやすい髪でも、すっきりとまとまりそうです。トップをふんわりとさせたり、毛先を外ハネにすることで動きと軽さを演出できるのがポイント。カラーで季節感をプラスして、旬な雰囲気に仕上げてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様、@moto.nali.uw様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri