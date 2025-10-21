28kg減量話題の元AKB48河西智美、胸元ざっくりワンピ姿に「スタイル神」「女神降臨」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】元AKB48の河西智美が10月19日、自身のInstagramを更新。胸元が開いたワンピース姿を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】28キロ減の元AKB「スタイル神」と話題の大胆ワンピ姿
河西は「実は…Hawaiiに家族で行ってきました」と写真と動画を公開。「綺麗な青空に映えるピンクのホテル」を背景に撮影された写真では、胸元がウエスト近くまで開いたブルーの花柄キャミワンピースを着こなし、背中や腕を大胆に見せたヘルシーな姿を披露した。「この写真が撮りたくて買ったワンピースで、最高の天気で撮影できて大満足」ともコメントし、南国の空気感が伝わるショットとなっている。
この投稿に「可愛いと綺麗の共存が完璧」「スタイル神」「ワンピースを綺麗に着こなすポイント知りたい」「ハワイに女神降臨」「永遠の推し」などとコメントが集まっている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。
2025年10月5日に更新したInstagramの投稿で、「気付けば＋25kgに」と妊娠期間に体重が増量していたことを告白。産後ダイエットで「2年かけてー28kg痩せられたの」と、成功までの道のりを赤裸々にまとめている。（modelpress編集部）
